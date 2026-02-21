Un secolo di vita vissuto con coraggio | la città festeggia i 100 anni di Margherita

Margherita Marconi compie 100 anni e questa mattina viene celebrata alla Casa Residenza Anziani “Sassoli” di Lugo, dove vive da diversi anni. La sua lunga vita ha attraversato molte sfide, e la festa è l’occasione per ricordare i momenti più significativi. La famiglia e gli amici si riuniscono per rendere omaggio a una donna che ha sempre affrontato la quotidianità con determinazione. La cerimonia si conclude con un pranzo speciale.

Festa alla casa residenza anziani "Sassoli" per il traguardo della centenaria. Il ricordo dei figli: "Una vita di dedizione e sacrifici, la sua gioia era vederci felici" Questa mattina alla Casa Residenza Anziani “Sassoli” di Lugo è stato festeggiato il centesimo compleanno di Margherita Marconi. Erano presenti accanto ai familiari la sindaca di Lugo Elena Zannoni, che ha consegnato alla festeggiata una pergamena da parte dell’Amministrazione comunale, e l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, insieme agli operatori e agli animatori che quotidianamente le sono accanto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

