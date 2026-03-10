L’Ue ora alza la voce con Trump | Libertà e diritti per l’Iran? Non con le bombe Il j’accuse di Costa | Così l’unico che ride sarà Putin

L’Unione Europea ha espresso forte condanna nei confronti delle azioni di Trump, affermando che libertà e diritti per l’Iran non si ottengono con l’uso della forza militare. Il rappresentante europeo ha dichiarato che l’Ue sostiene il diritto del popolo iraniano a vivere in pace e a decidere il proprio destino. Nel frattempo, un commento di Costa ha criticato le politiche statunitensi, indicando che Putin potrebbe trarne vantaggio.

«L’Ue è al fianco del popolo iraniano. Sosteniamo il suo diritto a vivere in pace e a determinare il proprio futuro. Ma la libertà e i diritti umani non possono essere conquistati con le bombe. Solo il diritto internazionale li tutela». È quanto ha detto stamattina il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue. In quella che appare come la più netta presa di distanza finora dalle istituzioni europee dalla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele all’Iran lo scorso 28 febbraio. «Proteggere i civili, garantire la sicurezza nucleare e rispettare il diritto internazionale è fondamentale. Dobbiamo evitare un’ulteriore escalation. 🔗 Leggi su Open.online

