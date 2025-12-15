Ucraina Mattarella attacca Trump | Aggressione contro l' Europa e la libertà e su Putin | Confini in Ue ridefiniti con forza - VIDEO

Durante la Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, il Presidente Mattarella ha espresso dure critiche nei confronti dell’amministrazione Trump, definendo le sue azioni come un’ingiustificata aggressione all’Unione Europea e alla libertà. Nel contempo, ha commentato i cambiamenti nei confini in Russia, sottolineando come Putin abbia ridefinito i confini europei con forza. Un intervento che ha acceso il dibattito sulla posizione italiana nel contesto internazionale.

Alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, Mattarella ha criticato fortemente il governo Trump: “Sergio Mattarella agli ambasciatori d’Italia: “C’è un'ingiustificata aggressione all’Unione Europa, oppressiva e nemica della libertà ”. Egli ha, inoltre, aggiunto che bisogna stare in guardia da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

