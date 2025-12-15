Ucraina Mattarella attacca Trump | Aggressione contro l' Europa e la libertà e su Putin | Confini in Ue ridefiniti con forza - VIDEO

Durante la Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, il Presidente Mattarella ha espresso dure critiche nei confronti dell’amministrazione Trump, definendo le sue azioni come un’ingiustificata aggressione all’Unione Europea e alla libertà. Nel contempo, ha commentato i cambiamenti nei confini in Russia, sottolineando come Putin abbia ridefinito i confini europei con forza. Un intervento che ha acceso il dibattito sulla posizione italiana nel contesto internazionale.

L’EDICOLA, Il Corriere: “Ucraina, spiragli per la pace”. Repubblica: “Trump: mai così vicini alla pace”. La Verità: “I giudici liberano l’imam che tifa stragi” - “Ucraina, spiragli per la pace” ( Il Corriere della Sera ). blitzquotidiano.it

Mattarella e la denuncia di un mondo distorto - Sergio Mattarella torna a parlare per la seconda volta in quattro giorni della pericolosa situazione internazionale. ecodibergamo.it

CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA, PINTO COMMENTA INTERVENTO PRESIDENTE MATTARELLA ALLA 18^ CONFERENZA DELLE AMBASCIATRICI E DEGLI AMBASCIATORI D’ITALIA - facebook.com facebook

Il Presidente della Repubblica Mattarella dice ancora una volta una cosa semplice. E scomoda per molti. L’aggressione russa all’Ucraina continua e viola un principio tanto semplice quanto irrinunciabilei: i confini non si cambiano con i carri armati. L’Unione e x.com

