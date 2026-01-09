Macron alza la voce contro Trump e sferza l’Ue | Tornare grandi

Durante la conferenza degli ambasciatori francesi, Emmanuel Macron ha rivolto un messaggio chiaro sia agli Stati Uniti che all’Unione Europea. Il presidente francese ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’identità europea e di affrontare le sfide globali con maggiore autonomia. Le sue parole evidenziano la volontà di riprendere slancio e di promuovere una posizione più decisa nel contesto internazionale.

Il discorso di Emmanuel Macron di fronte agli ambasciatori francesi riuniti per la consueta conferenza di inizio anno è una dichiarazione programmatica e un atto d’accusa agli Stati uniti. Completare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

