Macron alza la voce contro Trump e sferza l’Ue | Tornare grandi

Durante la conferenza degli ambasciatori francesi, Emmanuel Macron ha rivolto un messaggio chiaro sia agli Stati Uniti che all’Unione Europea. Il presidente francese ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’identità europea e di affrontare le sfide globali con maggiore autonomia. Le sue parole evidenziano la volontà di riprendere slancio e di promuovere una posizione più decisa nel contesto internazionale.

Macron contro tutti: convocati ambasciatori Italia-USA/ Crisi in Francia tra flop Governo e spinta federale - Due giorni fa l’ambasciatore italiano, oggi quello americano: il Presidente della Francia Emmanuel Macron non ha minimamente gradito le uscite in serie del vicepremier Matteo Salvini e dello stesso ... ilsussidiario.net

VAI VIA MACRON!!! Agricoltori arrabbiati: Macron dietro il muro contro una Francia che si alza! Blocchi stradali, rabbia incontrollabile in campagna, paralisi annunciata: la protesta agricola guadagna terreno e mette il potere sotto estrema pressione. Accusato - facebook.com facebook

