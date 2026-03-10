Luce nuova per il Meratese | i led nei lampioni di 12 comuni

In dodici comuni del Meratese sono iniziati i lavori di sostituzione dell’illuminazione pubblica con luci a LED, un intervento dal valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro. I cantieri sono stati aperti contemporaneamente a Imbersago, Paderno d’Adda e Verderio, segnando l’avvio di un progetto di riqualificazione dell’illuminazione che interesserà l’intera zona.

Sono partiti i lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel Meratese. L'intervento, che vale complessivamente circa 4,5 milioni di euro e riguarda dodici comuni della zona, ha preso il via in questi giorni con i cantieri aperti simultaneamente a Imbersago, Paderno d'Adda e Verderio. L'incarico è stato affidato ad Acinque Tecnologie e A2A Illuminazione Pubblica, che hanno messo a disposizione una squadra operativa dedicata per ciascuno dei tre centri. Il progetto prevede la sostituzione integrale dell'attuale parco lampade con apparecchi a LED di ultima generazione, garantiti per una durata cinque volte superiore rispetto alle tecnologie tradizionali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

