San Mauro Castelverde nuova luce per la chiesta del Patrono | attivato il nuovo impianto a led

A San Mauro Castelverde, la chiesa di San Mauro Abate è stata dotata di un nuovo impianto di illuminazione a led. Questo intervento migliora l’illuminazione dell’interno e delle opere d’arte, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e religioso della chiesa. L’installazione rappresenta un intervento volto a preservare e promuovere il significato spirituale e culturale del luogo di culto.

La chiesa di San Mauro Abate, santo protettore di San Mauro Castelverde, risplende oggi di nuova luce grazie a un moderno intervento di illuminazione a led che valorizza l’interno e le opere artistiche, esaltandone la bellezza e il significato storico e religioso. L'intervento è stato realizzato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: San Mauro Castelverde, al via la tredicesima edizione del premio letterario Paolo Prestigiacomo Leggi anche: A San Mauro Castelverde nasce la "Banca dell'olio delle Madonie" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Natale a San Mauro Castelverde: un mese di eventi per vivere le festività tra cultura, tradizione e solidarietà; Terza Cat. PA, gir. A: il Valledolmo conquista il primato. Goleada San Mauro Castelverde, Geraci torna al successo; Emmecci Spa lancia un progetto culturale e di ricerca con Sicilbanca e UniPa; 75mila euro: la borsa di studio più alta d'Italia verrà assegnata in Sicilia | Iniziativa dell'Università di Palermo. A San Mauro Castelverde nasce la "Banca dell'olio delle Madonie" - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Nel cuore dell’entroterra ... palermotoday.it A San Mauro Castelverde nasce la “Banca dell’Olio delle Madonie”: un museo sensoriale nel cuore della Sicilia - Nel cuore dell’entroterra siciliano, tra i monti delle Madonie e le antiche pietre dell’ex Badia è stata inaugurata la “Banca dell’Olio delle Madonie”, un progetto ambizioso che trasforma la memoria [ ... blogsicilia.it San Mauro Castelverde San Mauro Castelverde si appresta a celebrare il Natale 2025 con un articolato e partecipato programma di eventi, fino al 7 gennaio 2026, coinvolgendo il centro storico, le contrade e i principali spazi comunali. Un calendario ricco e - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.