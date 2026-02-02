Nuova luce al Palafiera debutto per i nuovi fari a led L' annuncio di Bravi | A breve il nuovo impianto audio

Una domenica diversa al Palafiera, con i nuovi fari a led che illuminano il campo. Dopo la vittoria dell’Unieuro contro Cento, i tifosi hanno potuto notare il cambiamento nell’impianto di illuminazione. Bravi ha annunciato anche che a breve arriverà un nuovo impianto audio, promettendo un miglioramento generale dell’ambiente. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra in chiave salvezza, ma l’atmosfera si è accesa anche grazie alle novità tecnologiche.

L'assessore si sofferma sull'ultima variazione di bilancio da 400 mila euro e sui futuri interventi funzionali all'adeguamento del PalaGalassi sotto il profilo delle normative di pubblico spettacolo Una domenica speciale al Palafiera, non solo per la vittoria dell'Unieuro contro Cento in chiave salvezza. Ha debuttato infatti il nuovo impianto illuminotecnico realizzato dal Comune di Forlì con risorse Pnrr che coniuga l'elemento del risparmio energetico dato dall'installazione di moderne tecnologie a led, con la possibilità di attivare scenografie e suggestivi giochi di luce. "Si conclude così un'altra opera importante per la completa riqualificazione del nostro Palazzetto - spiega l'assessore Kevin Bravi -.

