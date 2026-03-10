Lucca | 20 eventi uniscono cinema teatro e musica

A Lucca, il Moc Festival di 9 Muse inizierà sabato 14 marzo e durerà fino a fine maggio. Durante questo periodo si terranno vent’eventi che coinvolgeranno cinema, teatro e musica presso la sede di via Barbantini. La manifestazione è organizzata per offrire un calendario ricco di appuntamenti dedicati alle arti performative e visive nella città toscana.

Il Moc Festival di 9 Muse prenderà il via sabato 14 marzo e si protrarrà fino alla fine di maggio con vent'eventi nella sede di via Barbantini a Lucca. Lo spazio culturale Metropolis Officina Culturale ospiterà un programma multidisciplinare che fonde cinema, teatro, musica e televisione in un'unica proposta partecipativa. L'iniziativa, curata dalla società sociale 9 Muse insieme all'Associazione In Musicae Virtute, punta a trasformare l'area in un luogo di incontro dove la comunità possa esprimersi liberamente. Il primo appuntamento sarà dedicato al ciclo MOCNightLIVE, una rivisitazione del celebre programma televisivo statunitense che vedrà alternarsi interviste, musica e performance con ospiti provenienti da vari ambiti culturali.