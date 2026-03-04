Cinema teatro musica e momenti di confronto | un mese di eventi per celebrare l' 8 marzo

A Forlì e nel suo comprensorio si sono svolti numerosi eventi per celebrare l’8 marzo. Durante il mese sono state organizzate mostre, reading teatrali, camminate letterarie, conferenze, spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche e incontri informativi. Le iniziative hanno coinvolto cinema, teatro, musica e momenti di confronto aperti al pubblico. La programmazione ha offerto una varietà di occasioni per partecipare e riflettere sulla ricorrenza.

“Oggi abbiamo presentato il ricco calendario di iniziative volute per ricordare la lunga lotta delle donne verso la conquista di libertà e diritti – hanno dichiarato l’assessora alle pari opportunità, Andrea Cintorino e la presidente della Commissione, Cristina Tassinari –.La campagna che abbiamo attivato con il supporto del Centro donna testimonia la diffusa partecipazione e sensibilità della comunità forlivese al tema delle pari opportunità e della lotta contro ogni forma di violenza contro le donne. Lotta che è tutt’oggi in corso, e che ci spinge al raggiungimento di una vera parità di genere a tutti i livelli della vita economica e sociale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Marzo Donna, oltre 100 eventi per celebrare un mese tutto al femminile Leggi anche: Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower, un mese di eventi per celebrare donne nella musica Approfondimenti e contenuti su Cinema teatro musica e momenti di.... Temi più discussi: Cinema, teatro, musica; Teatro, Danza, Musica: presentazione dei programmi 2026; Al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio il concerto Brothers dedicato a Gaber e Jannacci; Mostri Sacri Festival 2026. Seeyousound, il festival che unisce cinema e musicaAl via stasera al Cinema Massimo Seeyousound, l’unico festival in Italia dedicato al cinema a tema musicale, e prosegue fino all’8 marzo. zipnews.it Musica, cinema e teatro. E’ l’Estate CapannoresePronto il cartellone dell’Estate Capannorese 2025 realizzato dal Comune, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per promuovere tutti gli eventi culturali, musicali, teatrali, ... lanazione.it Universal Pictures. . Come sono andati Il cast di Reminders of Him - La parte migliore di te ti aspetta al cinema dal 12 marzo. #RemindersOfHimIlFilm facebook #Cinema | "Jet Lag" con #JulietteBinoche e #JeanReno Il film è disponibile su #Play2000 Rose è una donna in fuga: è in partenza per Città del Messico, dove ha deciso di rifarsi una vita. Felix, invece, è uno chef di successo, che si sta recando a Mon x.com