Teatro cinema musica | un mese di eventi per l’8 marzo

Una rassegna dedicata all’8 marzo prende il via con la presentazione di “Donne per la pace”, un libro che raccoglie le testimonianze di più di venti figure pubbliche che hanno scelto il dialogo e l’impegno. L’evento si inserisce in un mese di appuntamenti tra teatro, cinema e musica, tutti focalizzati sulla figura femminile e sui temi legati alla giornata internazionale.

Con la presentazione di “Donne per la pace“, il libro che racconta le storie di oltre 20 personalità che hanno scelto il dialogo e l’impegno al posto della violenza, è iniziata la rassegna dedicata all’otto marzo. Gli appuntamenti si snoderanno per tutto il mese, anche se il clou è domenica. Alle 10,30 al centro polivalente di via Da Vinci ci sarà un workshop di danza e stretching a cura dell’associazione Maden. Alle 16,30 all’auditorium Il Pertini ci sarà la nuova edizione del Premio Donne&Lavoro, riconoscimento dell’amministrazione a imprenditrici, commercianti e artigiane che si sono distinte sul territorio. Alle 20,30 chiusura al cineteatro Pax con lo spettacolo “Infinity scemette, il bello delle donne tra virtù e nonsense“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cinema, teatro, musica e momenti di confronto: un mese di eventi per celebrare l'8 marzo“Oggi abbiamo presentato il ricco calendario di iniziative volute per ricordare la lunga lotta delle donne verso la conquista di libertà e diritti –...

8 marzo, a Cesena un mese di eventi per combattere violenza e stereotipi: arriva il "Marzo delle donne"Cinema, teatro, poesia e camminate letterarie scandiranno il calendario di appuntamenti in programma.

