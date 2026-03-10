Luca Argentero parla del suo ruolo in Avvocato Ligas la serie tv su Sky e in streaming su Now | Liberatorio La video-intervista su Amicait

Luca Argentero ha recentemente parlato del suo ruolo nella serie televisiva Avvocato Ligas, disponibile su Sky e in streaming su Now. Nella video-intervista pubblicata su Amica.it, l’attore ha descritto la sua interpretazione di un personaggio esuberante, spregiudicato e pieno di contraddizioni, un ruolo diverso dal solito per lui, che ha definito “liberatorio”. La serie è stata resa disponibile dal 6 marzo.

(askanews) – Luca Argentero è dal 6 marzo su Sky e in streaming su NOW con la serie Avvocato Ligas in un ruolo insolito per lui, quello di un uomo esuberante, spregiudicato, cinico, e pieno di contraddizioni. Ligas è un penalista milanese geniale, acuto, che ama le sfide ma ama anche complicarsi la vita con i suoi eccessi e le sue intemperanze. «Il più grande pregio di Ligas è sicuramente la sua velocità di pensiero, il ritmo a cui lavora il suo cervello. – ha detto l’attore – Il peggior difetto è non riuscire a prendersi cura di se stesso e di conseguenza delle persone a cui vuole bene». GUARDA LE FOTO Luca Argentero, le foto sul set e in famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Luca Argentero parla del suo ruolo in Avvocato Ligas, la serie tv su Sky e in streaming su Now: «Liberatorio». La video-intervista su Amica.it

