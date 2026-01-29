Luca Argentero rockstar del tribunale nel trailer di Avvocato Ligas la serie presto su Sky
Luca Argentero torna in tv con un ruolo inedito. Nel trailer di
Luca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo nei panni di un geniale e controverso avvocato penalista dalla vita privata. turbolenta Sky ha diffuso in streaming il trailer di Avvocato Ligas, primo legal drama della piattaforma con protagonista Luca Argentero. La legge è fatta di regole, ma lui segue soltanto le sue. Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all'autosabotaggio, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata. turbolenta. La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 6 marzo prossimo, quindi con un episodio a settimana fino al 3 aprile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
