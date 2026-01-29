Luca Argentero torna in tv con un ruolo inedito. Nel trailer di

Luca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo nei panni di un geniale e controverso avvocato penalista dalla vita privata. turbolenta Sky ha diffuso in streaming il trailer di Avvocato Ligas, primo legal drama della piattaforma con protagonista Luca Argentero. La legge è fatta di regole, ma lui segue soltanto le sue. Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all'autosabotaggio, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata. turbolenta. La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 6 marzo prossimo, quindi con un episodio a settimana fino al 3 aprile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Luca Argentero rockstar del tribunale nel trailer di Avvocato Ligas, la serie presto su Sky

