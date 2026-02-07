Luca Argentero torna in tv con “Avvocato Ligas”, la nuova serie di Sky. L’attore, conosciuto per “Doc”, lascia il ruolo medico e si immerge in un mondo legale, interpretando un avvocato. La serie debutta presto e già si parla molto del cast e delle trame.

“Avvocato Ligas” è il titolo della nuova serie che vede come protagonista Luca Argentero. L’attore, amatissimo per il suo ruolo in Doc, sveste il camice bianco e indossa una tonica nel primo legal drama Sky Original. Scopriamo insieme la trama, quando andrà in onda e chi fa parte del cast. Avvocato Ligas: quando in tv. “ Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e allergico alle regole “. Così viene definito Lorenzo Ligas, interpretato da Luca Argentero, nella nuova serie Sky ‘Avvocato Ligas’. Il legal drama andrà in onda con i primi due episodi in esclusiva su Sky Atlantic, e in streaming su NOW, dal 6 marzo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Avvocato Ligas, la nuova serie con Luca Argentero su Sky: quando inizia, trama e cast

