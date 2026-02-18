Sabato in concerto International Music Festival | sei eventi gratuiti al museo Barbella di Chieti

Il motivo per cui il museo Barbella di Chieti ospita la rassegna Sabato in concerto International Music Festival è il desiderio di offrire musica dal vivo gratuita alla città. Dal 28 febbraio al 18 aprile, sei eventi si svolgono ogni sabato, attirando appassionati e curiosi. Le serate vedono esibirsi artisti locali e internazionali, portando melodie di vari generi. La scelta di uno spazio come il museo rende l’atmosfera ancora più suggestiva. Ogni concerto rappresenta un’occasione per ascoltare musica in un ambiente unico e accessibile.

Dal 28 febbraio al 18 aprile, il museo Barbella di Chieti ospita la rassegna Sabato in concerto International Music Festival. Sei eventi, tutti a ingresso libero, con l’impegno di garantire un elevato livello artistico e culturale degli appuntamenti, sempre aperti all’innovazione, alla ricerca e alle avanguardie musicali, e tenendo conto delle caratteristiche peculiari e della qualità acustica della sala del museo Barbella che ospiterà gli appuntamenti concertistici. Il progetto vuole rappresentare un’oasi di gusto nelle scelte, senza dover guardare al botteghino né a un facile compiacimento del pubblico.🔗 Leggi su Chietitoday.it Al museo Barbella di Chieti la mostra personale di Emma BitriAl museo Barbella di Chieti si apre una mostra personale di Emma Bitri. Selezioni della Biennale di Roma 2026 al museo BarbellaQuesta mattina il museo Barbella si prepara ad accogliere le selezioni per la Biennale di Roma 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Radio3 Rai, la musica dal vivo dal 16 al 21 febbraio; Sketches of the World: Antonio Forcione in concerto al Teatro del Lido di Ostia; Al Vo' on the Folks, il 21 febbraio doppio concerto con Namritha Nori (India) e Sarita Schena (Argentina) per la XXX edizione del festival della world music, alla Sala della Comunità di Brendola; Ottant'anni di voci e comunità: la Società Corale Città di Cuneo festeggia con un cartellone d'eccezione. Rai Com all’Avant Premiere dell @imzmedia International Music + Media Centre a Berlino. Nel corso dell’incontro con gli operatori internazionali è stato presentato ieri lo showreel 2026 con le recenti produzioni di Performing Arts: l’opera, la musica sinfonic facebook