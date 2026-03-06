Daryl Hannah contro la serie su JFK Jr prodotta da Ryan Murphy | Completamente falsa

L'attrice Daryl Hannah ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo alla serie prodotta da Ryan Murphy, dedicata alla storia di JFK Jr. e Carolyn Bessette. Ha dichiarato che lo show presenta molte informazioni errate e che la rappresentazione della vicenda è completamente falsa. Hannah ha sottolineato che le inesattezze nel racconto contribuiscono a distorcere i fatti realmente accaduti.

L'attrice è intervenuta pubblicamente per criticare lo show ispirato alla storia d'amore tra Jonn e Carolyn Bessette, sottolineando le inesattezze. Daryl Hannah ha duramente criticato la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette con un intervento sul New York Times. L'attrice, infatti, è stata ritratta nelle puntate dello show prodotto da Ryan Murphy e non ha apprezzato il modo in cui è stata raccontata la sua storia e il suo coinvolgimento con il figlio del presidente. La rappresentazione di Daryl in Love Story Nello show realizzato per FX la star del cinema viene interpretata da Dree Hemingway e ritratta in versione "villain", essendo un ostacolo nella storia d'amore tra John Fitzgerald Kennedy Jr e Carolyn Bessette, oltre . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

