Love Story | Ryan Murphy svela il trailer della serie su JFK Jr e Carolyn Bessette

Ryan Murphy ha pubblicato il trailer di “Love Story”, la nuova serie che racconta la storia di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette. La produzione di FX, distribuita da Disney+, promette di ripercorrere gli eventi chiave di una delle storie d’amore più discusse degli ultimi decenni. Nel video, appaiono immagini di momenti intimi e dettagli che lasciano intuire un racconto fatto di emozioni e tensioni. La serie si prepara a debuttare, attirando l’attenzione di chi conosce già la vicenda o vuole scoprire cosa si nasconde

Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, il primo atteso capitolo della nuova serie antologica targata FX e firmata dal genio di Ryan Murphy. La serie, che debutterà in Italia il prossimo 13 febbraio 2026 (giusto in tempo per San Valentino), ripercorre l'iconica e tormentata storia d'amore tra il "principe d'America", John F. Kennedy Jr., e la sofisticata Carolyn Bessette. I due protagonisti sono interpretati rispettivamente da Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon. Ispirata al bestseller di Elizabeth Beller, la serie si compone di nove episodi e vede la partecipazione di un cast stellare: Naomi Watts veste i panni di Jackie Kennedy Onassis, mentre Alessandro Nivola interpreta Calvin Klein.

