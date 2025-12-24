Allerta meteo gialla | attenzione al dissesto idrogeologico

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle precipitazioni piovose di queste ore, in considerazione del quadro meteo in atto e delle valutazioni del Centro Funzionale, raccomanda di prestare attenzione ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico, anche in assenza di nuove piogge. Per questo motivo, sulle zone di allerta 1 e 3 ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 18 di domani, giovedì 25 dicembre. Si prevede, infatti, la possibilità di un “rischio residuo” che potrebbe portare ancora ruscellamenti, possibile caduta massi e fenomeni franosi in considerazione della saturazione dei suoli, nonostante l’assenza di precipitazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Prorogata l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico Leggi anche: Previsioni meteo Livorno: da stasera fino al 17 novembre allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. METEO - Arpa dirama allerta gialla. Attenzione al peggioramento nei giorni verso Natale; Allerta meteo gialla per il 16 dicembre a Favara e in provincia di Agrigento: invito alla prudenza; Meteo Campania, allerta meteo gialla martedì 23 dicembre; Meteo in Sicilia, maltempo in arrivo e venti di burrasca: emanata allerta gialla dalla Protezione civile. Nuova ondata di maltempo. La Protezione civile: “Attenzione al dissesto idrogeologico” - La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle precipitazioni piovose di queste ore, in considerazione del quadro meteo in atto e delle valutazioni del Centro Funzionale, attraverso una ... infocilento.it

