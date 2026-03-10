Per la prima volta, gli Oscar hanno istituito una categoria dedicata al miglior casting, un riconoscimento che non era mai stato assegnato prima. Questa novità si inserisce nel quadro delle nomination di quest'anno, mentre tra le candidature più attese ci sono quelle per il miglior film e il miglior attore. La decisione di introdurre questa categoria ha suscitato interesse tra addetti ai lavori e appassionati di cinema.

Mentre l'attenzione per il miglior film e il miglior attore di quest'anno raggiunge livelli assordanti, c'è un'altra notizia che riguarda gli Oscar 2026, non meno eccitante. Dopo anni di pressioni, sta per debuttare una categoria nuova di zecca: quella del miglior casting. La competizione per il primo Oscar al Miglior Casting (alias l'Academy Award for Achievement in Casting) è composta dagli stessi film che si sono sfidati per tutta la stagione dei premi - Hamnet, Marty supreme, Una battaglia dopo l'altra, L'agente segreto e I peccatori -, ma questo premio metterà per la prima volta sotto i riflettori il lavoro di assemblaggio di un ensemble degno di un Oscar, dalla prima pagina della lista dei candidati fino a quella particina piccola ma memorabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'Oscar per il miglior casting è un'assoluta novità. Ecco come è nato

