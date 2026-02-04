Milano-Cortina 2026 | una cerimonia di apertura mai vista prima ecco la novità assoluta

I Giochi Olimpici Invernali tornano in Europa dopo quattro anni, questa volta in Italia. La cerimonia di apertura promette di essere diversa da tutte le altre, con novità che lasciano già il segno. È un evento che attirerà l’attenzione di tutto il mondo, con una festa che si prepara a rimanere nella memoria.

A quattro anni da Pechino, i Giochi Olimpici Invernali tornano in Europa e lo fanno in Italia con un’edizione destinata a entrare nella storia. Iscriviti alla Newsletter Funweek MILANO, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere, clicca qui>> Dal 6 al 22 febbraio 2026, Milano-Cortina promette di essere molto più di un evento sportivo: un grande spettacolo popolare che unirà metropoli e montagne, tradizione e innovazione. E tutto partirà da una cerimonia di apertura senza precedenti. Una cerimonia di apertura in quattro luoghi diversi, nello stesso momento. Venerdì 6 febbraio 2026 segnerà una svolta nella storia olimpica.🔗 Leggi su Funweek.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio alle ore 20 allo stadio San Siro.

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 si avvicina e si preannuncia come una delle più grandi di sempre.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

