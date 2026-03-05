Lorenzo Musetti a Indian Wells 2026 | Qui con un nuovo sorriso

Lorenzo Musetti si presenta a Indian Wells 2026 con un sorriso rinnovato e una grande determinazione. In una dichiarazione, il tennista ha affermato di essere tornato sul campo con entusiasmo e di voler riprendere il livello di gioco che aveva mostrato in Australia. La sua partecipazione al torneo segna un passo importante nella sua stagione e inizia con un atteggiamento positivo.

“Arrivo a Indian Wells con un nuovo sorriso e tanta voglia di ritrovare il gran tennis che stavo giocando in Australia“. Così Lorenzo Musetti in vista dell’esordio nel primo Masters 1000 della stagione. Nel suo primo match dal ritiro contro Novak Djokovic ai quarti dell’Australian Open, il carrarino affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. “Sono super felice. Dopo l’Australia, dopo quello che è successo lì, ero un po’ deluso dalla mia situazione. Ovviamente non è stato facile ritirarmi da un torneo che era davvero importante per me e, considerando anche come stavo giocando e come stava andando la partita contro Novak Djokovic – ha detto – Ora sento tanta motivazione, non vedo l’ora di iniziare nel cosiddetto Tennis Paradise”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

