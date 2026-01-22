San Carlo Riccardo Frizza dirige l’Orchestra del Lirico di Napoli con Federico Colli al pianoforte

Il Teatro di San Carlo ospita il concerto del 24 gennaio 2026, parte della stagione 20252026. Riccardo Frizza dirige l’Orchestra del Lirico di Napoli, con Federico Colli al pianoforte, in un programma che unisce talento e tradizione. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare interpreti di rilievo in un contesto musicale di grande prestigio. L’appuntamento è alle ore 19:00.

In programma, tre capolavori che attraversano il grande repertorio romantico: "Les Préludes", S 97 di Franz Liszt, il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54 di Robert Schumann e la Sinfonia n. 9 in mi minore "Dal nuovo mondo", op. 95 di Antonín Dvorák. "Les Préludes" è uno dei più celebri esempi di poema sinfonico, genere che lo stesso Liszt portò a maturità: un unico movimento orchestrale che, attraverso la musica, si propone di evocare un'idea, un'immagine, un soggetto letterario. L'opera è accostata alle "Méditations poétiques" di Alphonse de Lamartine, in particolare al celebre interrogativo: "Non è forse la nostra vita una serie di Preludi a quel canto di cui la morte intona la prima nota solenne?".

