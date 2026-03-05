Violoncello e pianoforte protagonisti al Politeama | Giovanni Gnocchi in concerto con Alessandro Stella

Al Politeama si svolge un concerto con il violoncellista Giovanni Gnocchi e il pianista Alessandro Stella. L’evento presenta musiche di Britten, Bridge, Skrjabin e Shostakovich, eseguite in una scaletta che attraversa alcune delle principali città europee tra fine Ottocento e inizio Novecento. Gnocchi e Stella interpretano i brani, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale tra le composizioni di questi autori.

Un arco musicale che attraversa alcuni dei principali centri della cultura europea tra la fine dell'Ottocento e il Novecento con protagoniste le musiche di Britten, Bridge, Skrjabin, Shostakovich affidate all'interpretazione di uno dei più affermati violoncellisti italiani, Giovanni Gnocchi, che agli Amici della Musica si esibirà lunedì 9 marzo alle 20.45 al Politeama Garibaldi in duo con il pianista Alessandro Stella.