omicidio ravasio rigettata la richiesta di perizia psichiatrica su adilma

Busto Arsizio, 9 marzo 2026 – Oggi l’aula del tribunale di Busto Arsizio ha vissuto un’udienza decisiva nel processo per l’ omicidio di Fabio Ravasio, il giovane parabiaghese ucciso il 9 agosto 2024 mentre percorreva in bicicletta via Vela a Parabiago. Un delitto che ha scosso la comunità e che continua a tenere tutti con il fiato sospeso, tra accuse, versioni contrastanti e segreti che piano piano emergono. Durante il dibattimento sono venuti a galla dettagli inquietanti sulle responsabilità e sul ruolo degli imputati. Mirko Piazza ha chiesto scusa in aula, spiegando di essersi fidato di Massimo Ferretti nelle fasi che hanno portato alla morte di Ravasio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

