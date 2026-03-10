Lombardia | consumi in salita il solare frena a 692 MW

In Lombardia, i consumi energetici sono in crescita, con una domanda elettrica che si avvicina ai 72 terawattora. Tuttavia, le nuove installazioni di pannelli solari hanno subito una battuta d’arresto, con una potenza installata che si ferma a 692 megawatt. La regione si trova così a fronteggiare una discrepanza tra aumento di richiesta e riduzione delle fonti rinnovabili solari.

La Lombardia si trova oggi al centro di una contraddizione energetica che minaccia di bloccare il percorso verso l’autonomia: mentre la domanda elettrica della regione schizza verso i 72 terawattora, le nuove installazioni di pannelli solari stanno frenando bruscamente. Questo paradosso emerge chiaramente dai dati del 2025, anno in cui la potenza fotovoltaica aggiunta è scesa a 692 megawatt rispetto ai 959 megawatt del biennio precedente, creando un divario pericoloso tra fabbisogno e produzione locale. Il cuore pulsante dell’economia italiana rischia di rimanere intrappolato in una dipendenza dai combustibili fossili se questo trend non viene invertito con urgenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

