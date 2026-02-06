Rinnovabili | Italia supera i 500 MW di energia solare installati con nuovi progetti in crescita** 98 caratteri

L’Italia ha superato i 500 megawatt di energia solare installata. Le nuove installazioni crescono rapidamente e rafforzano il settore delle rinnovabili. Le aziende continuano a investire nel fotovoltaico, portando avanti progetti che aumentano la produzione di energia pulita nel paese.

**Lead** All’industria italiana del fotovoltaico, che sta registrando un progresso significativo, si aggiunge un nuovo tasso di crescita: oltre 500 megawatt di energia solare installati nel paese. È un dato importante, tanto quanto rilevante per la transizione energetica nazionale, e lo forniscono le fonti dell’edizione del 6 febbraio 2026 della *Daily Solar News*, un’analisi quotidiana dedicata ai professionisti del settore. Con un impegno crescente, le imprese, l’azienda Elettra e il governo stanno spingendo per far sì che l’energia rinnovabile si trasformi in un pilastro fondamentale del sistema energetico italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Europa spinge forte sull’energia solare.

L’Autorità per l’energia ha deciso di alzare i limiti di sostegno per le rinnovabili fino a 1 MW.

