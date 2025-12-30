Consumo di suolo i giovani agricoltori Cia lanciano l' allarme | Ogni ettaro perduto è un patrimonio agricolo che scompare irrimediabilmente

I giovani agricoltori della Cia segnalano un aumento preoccupante del consumo di suolo in Abruzzo, evidenziando come ogni ettaro perso rappresenti un patrimonio agricolo irrecuperabile. La crescita di questa tendenza minaccia la sostenibilità e la qualità del territorio, rendendo urgente un intervento volto a tutelare le aree agricole e a promuovere pratiche di sviluppo sostenibile.

