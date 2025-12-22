Rete elettrica Terna accelera | pronte opere per 800 milioni

Entro il 2025 la rete elettrica italiana farà un salto di qualità decisivo. Terna metterà in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro, rafforzando sicurezza, resilienza e capacità del sistema di trasmissione nazionale, in un fase cruciale per la transizione energetica. Un risultato che si inserisce in un percorso più ampio: dal 2023 il valore degli interventi entrati in piena operatività superano i 2 miliardi di euro, mentre solo 2025 sono stati autorizzati 36 nuovi progetti, per un miliardo di investimenti, distribuiti su tutto il territorio. «Le opere di Terna entrate in esercizio dal 2023 ad oggi, per oltre due miliardi di euro di investimenti, rendono la trasmissione dell’energia più sicura e la rete più flessibile - ha spiegato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e Direttore generale di Terna - Il collegamento sottomarino con l’Isola d’Elba, il potenziamento della rete elettrica siciliana, le nuove interconnessioni con l’Austria e la Francia: infrastrutture sostenibili che rafforzano la rete e permettono di integrare nuova energia rinnovabile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

