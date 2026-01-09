Polène apre a Milano | il nuovo flagship italiano segna l’inizio di un 2026 super ambizioso

Polène, brand francese di pelletteria, apre il suo primo flagship store a Milano, in via Alessandro Manzoni. Questa apertura segna l'inizio di un 2026 ambizioso per il marchio, che rafforza così la propria presenza nel mercato italiano. La nuova boutique rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di accessori di qualità, confermando l’impegno di Polène nel panorama della moda e del lusso internazionale.

Polène inizia il 2026 con il piede giusto e una mossa che fa battere forte il cuore delle fashion girl: il brand francese di pelletteria ha inaugurato il suo primo flagship store in Italia, scegliendo Milano e, più precisamente, via Alessandro Manzoni. Traduzione: pieno Quadrilatero, a due passi da Monte Napoleone, nel punto esatto in cui il lusso incontra lo stile più silenzioso ma desiderabile del momento. Polène sceglie Milano: il primo flagship italiano debutta nel Quadrilatero della Moda. La nuova boutique Polène si sviluppa su 343 metri quadri ed è tutto fuorché un semplice negozio. È un’esperienza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

