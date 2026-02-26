È ufficiale: siamo entrati nella Pisces season. Dal 20 febbraio al 20 marzo, l’energia cambia completamente. Tutto diventa più emotivo, più intuitivo, più soft. Le nate sotto il segno dei Pesci non seguono i trend, li reinterpretano. Il loro stile non è mai rigido o prevedibile: è fluido, personale, spesso impossibile da definire con una sola parola. Pensate a tessuti che si muovono, dettagli che riflettono la luce, silhouette che sembrano raccontare una storia. Vestirsi, per loro, non è solo estetica. È una forma di espressione emotiva. Il guardaroba Pisces non è costruito per impressionare gli altri, ma per rispecchiare uno stato d’animo. È intuitivo, stratificato e leggermente etereo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pesci outfit core: i must-have moda più cool e dreamy da indossare ora (è il vostro momento)

