Locandina Cappello | il nuovo volto della tradizione nel cuore di Verona

A Verona, al civico 16 di via Cappello, si trova un luogo che per molti rappresenta una parte della città stessa. La locandina del Cappello mostra un volto nuovo della tradizione locale, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Questo indirizzo, più che un semplice numero civico, è diventato un punto di riferimento per chi vive e attraversa il centro storico.

C'è un indirizzo, al civico 16 di via Cappello, che per i veronesi non è solo un civico, ma un pezzetto di cuore. A pochi passi dal celebre balcone di Giulietta, la storica Locandina Cappello sta vivendo una nuova giovinezza, trasformandosi in un'osteria contemporanea che sa di casa, ma con uno sguardo curioso verso l'orizzonte. Nata negli anni Sessanta come rifugio per chi cercava convivialità, oggi questa locanda storica ha saputo far evolvere quella sua anima accogliente in una proposta gastronomica che non dimentica le radici, ma si diverte a mescolarle con nuovi linguaggi identitari. Varcare la soglia significa fare un tuffo nella...