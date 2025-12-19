Chiesa della Madonna della mazza un presepe di luce e tradizione nel cuore della città

Nel cuore di Palermo, la Chiesa della Madonna della Mazza si trasforma in un incantevole presepe di luce e tradizione. A pochi passi dal Teatro Massimo, questo luogo sacro invita a immergersi in un’atmosfera di spiritualità e meraviglia, perfetta per celebrare il senso autentico del Natale e vivere un momento di riflessione e speranza.

