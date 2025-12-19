Chiesa della Madonna della mazza un presepe di luce e tradizione nel cuore della città

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Palermo, la Chiesa della Madonna della Mazza si trasforma in un incantevole presepe di luce e tradizione. A pochi passi dal Teatro Massimo, questo luogo sacro invita a immergersi in un’atmosfera di spiritualità e meraviglia, perfetta per celebrare il senso autentico del Natale e vivere un momento di riflessione e speranza.

chiesa della madonna della mazza un presepe di luce e tradizione nel cuore della citt224

© Palermotoday.it - Chiesa della Madonna della mazza, un presepe di luce e tradizione nel cuore della città

Nel clima di gioiosa attesa che accompagna il santo Natale, la città di Palermo si arricchisce di un luogo di contemplazione e meraviglia: all’interno della Chiesa dedicata alla Madonna della Mazza, in via Maqueda 391, a pochi passi dal maestoso Teatro Massimo, è possibile visitare il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Al circolo Empedocleo il lancio del maiorchino: nel cuore della città la tradizione riconosciuta dall’Unesco

Leggi anche: Il Requiem di Mozart in chiesa. Per i 400 anni dell’altare della Madonna della Pietà

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chiesa della Madonna della mazza, un presepe di luce e tradizione nel cuore della città.

Chiesa della Madonna. Aperta la mostra di presepi artistici - Una mostra di presepi artistici è allestita alla chiesa della Madonna, in centro a Castelnovo Sotto, fino al 6... ilrestodelcarlino.it

Pannarano, pastori e statuine sacre spariscono dal presepe: sdegno in paese - Pastori e statuine di San Giuseppe e della Madonna spariscono dal presepe allestito nella chiesa di San Giovanni Battista, a Pannarano. ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.