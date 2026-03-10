Caravaggio il Mic acquista il ' Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini'

Martedì presso il Ministero della Cultura è stato firmato l'acquisto da parte del Mic del dipinto 'Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini', attribuito a Caravaggio. L'evento si è svolto alla presenza di rappresentanti istituzionali, con l'obiettivo di integrare il patrimonio pubblico con questa importante opera. La firma segna ufficialmente il passaggio di proprietà e l'ingresso del quadro nelle collezioni pubbliche italiane.

È stato firmato martedì presso il Ministero della Cultura, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; del Direttore Generale Musei, Massimo Osanna; del Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, Thomas Clement Salomon e del notaio Luca Amato, l'atto di acquisto del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio che, al termine delle procedure amministrative previste, entrerà a far parte del patrimonio dello Stato e sarà assegnato alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, entrando stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini. Lo comunica il MiC in una nota. "Dopo oltre un anno di trattative annunciamo oggi l'acquisto, da parte del Ministero della Cultura, di uno straordinario capolavoro di Caravaggio, il 'Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini'.