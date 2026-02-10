Il significato dell'Ecce Homo di Antonello da Messina l'opera acquistata dall'Italia a 14,9 milioni

L’Ecce Homo di Antonello da Messina, uno dei dipinti più rari del Rinascimento italiano, è stato venduto all’asta da Sotheby’s per 14,9 milioni di euro. L’opera, da tempo considerata un tesoro nazionale, ora appartiene ufficialmente all’Italia. La vendita ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, pronti a seguire il viaggio di questo capolavoro che torna definitivamente nel nostro paese.

L'Ecce Homo di Antonello da Messina, un rarissimo capolavoro del Rinascimento italiano, è stato battuto all'asta da Sotheby's. Ad aggiudicarselo è stato il governo italiano con un'offerta di 14,9 milioni di dollari.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

L'Ecce Homo di Antonello da Messina comprato dallo Stato italiano: il quadro ritirato dall'asta Sotheby's

L'Ecce Homo di Antonello da Messina è stato improvvisamente ritirato dall'asta Sotheby's.

L'Ecce Homo di Antonello da Messina è italiano, il Ministero conferma l'acquisto: spesi 12,5 milioni di euro

Lo Stato italiano ha ufficialmente confermato di aver acquistato l'"Ecce Homo" di Antonello da Messina.

