Il significato dell'Ecce Homo di Antonello da Messina l'opera acquistata dall'Italia a 14,9 milioni

L’Ecce Homo di Antonello da Messina, uno dei dipinti più rari del Rinascimento italiano, è stato venduto all’asta da Sotheby’s per 14,9 milioni di euro. L’opera, da tempo considerata un tesoro nazionale, ora appartiene ufficialmente all’Italia. La vendita ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, pronti a seguire il viaggio di questo capolavoro che torna definitivamente nel nostro paese.

L'antiquario Fabrizio Moretti ha svolto un ruolo importante per fare in modo che lo Stato acquistasse l'Ecce Homo di Antonello da Messina che doveva andare in asta da Sotheby's: è stato infatti lui l'intermediario della trattativa.

