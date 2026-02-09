L'Ecce Homo di Antonello da Messina comprato dallo Stato italiano | il quadro ritirato dall'asta Sotheby's
L’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato improvvisamente ritirato dall’asta Sotheby’s. Secondo alcune fonti, lo Stato italiano avrebbe comprato il quadro per circa 12 milioni di euro prima della vendita, ma ancora nessuna conferma ufficiale è arrivata. La decisione ha sorpreso gli esperti e i collezionisti, che si aspettavano il risultato di un’asta molto battuta.
