L’Italia acquista il Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni di euro

Lo Stato italiano ha acquistato il dipinto Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni di euro. L’accordo è stato finalizzato oggi a Roma e riguarda l’acquisizione dell’opera, considerata tra le più rappresentative del pittore. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Roma, 10 marzo 2026 - L'acquisizione del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio da parte dello Stato italiano è stata conclusa per la cifra di 30 milioni di euro. Lo annuncia il ministero della Cultura precisando che l'acquisto è stato il risultato di una lunga trattativa e che "rappresenta uno degli investimenti più rilevanti mai sostenuti dallo Stato italiano per l'acquisto di un'opera d'arte e testimonia l'impegno del Ministero della Cultura nel rafforzare le collezioni pubbliche con opere di assoluto rilievo nella storia dell'arte". Durante le fasi della negoziazione, grazie a un accordo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Italia acquista il Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni di euro Articoli correlati Caravaggio candida il “Caravaggio Hub” al bando Cariplo: 1,6 milioni per recuperare l’ex monasteroProgetto da 1,665 milioni per trasformare il Monastero di San Giovanni Battista in centro culturale e sociale. Crisi Aeffe, Fratelli d'Italia: "Lo Stato pronto a investire 30 milioni di euro, può diventare socio"La giunta assuma iniziative più incisive e strutturate nell'ambito della crisi aziendale del Gruppo Aeffe spa, definendo, in tempi certi, misure... Contenuti e approfondimenti su Maffeo Barberini di Temi più discussi: Roma. I capolavori di Bernini nella Basilica di San Pietro: nuove visite guidate (al via oggi) svelano simboli e potere del Barocco. Viaggio nella mostra Bernini e i Barberini; La guerra frena il turismo, arrivi dall’Asia bloccati: perso il 20% delle prenotazioni; BERNINI E I BARBERINI nella BASILICA DI SAN PIETRO. Programma di visite speciali dal 6 marzo 2026; Opera di Giustina Guidotti Borghese (Cristo Crocifisso che trionfa sulla morte) acquisita dalla Collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Caravaggio, il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini acquistato dallo Stato Italiano per 30 milioni«Dopo oltre un anno di trattative annunciamo oggi l'acquisto, da parte del Ministero della Cultura, di uno straordinario ... msn.com Il Maffeo Barberini di Caravaggio acquistato dallo StatoTrenta milioni di euro per il dipinto che era in una collezione privata. La trattativa andava avanti da mesi ... repubblica.it ~Caravaggio ~Ritratto di Maffeo Barberini ~Papa Urbano VIII 1593-94 (suo protettore) esposta al pubblico per la prima volta solo recentemente, tra il 2024 e il 202 a Palazzo Barberini a Roma. x.com Oltre settanta opere a palazzo Barberini per il quattrocentesimo anniversario di San Pietro di Giuseppe Leoni - Papa Urbano VIII, attraverso il genio di Gian Lorenzo Bernini, in 20 anni ha ridisegnato e modellato Roma. Maffeo Barberini che divenne Urbano VII - facebook.com facebook