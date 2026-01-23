Le ultime notizie sulla crisi di Aeffe segnalano un possibile intervento dello Stato, che si è reso disponibile a investire fino a 30 milioni di euro nel capitale della società. L’operazione potrebbe rappresentare un importante passo per la ripresa e la stabilizzazione dell’azienda, situata a Rimini. La decisione si inserisce nel contesto di una strategia più ampia di sostegno all’industria e al tessuto economico locale.

Rimini - 23 gennaio 2026 - Lo Stato è disponibile a diventare socio di Aeffe investendo fino a 30 milioni di euro. A dirlo è la senatrice di Fratelli d’Italia, Mimma Spinelli, che sta seguendo le fasi del tavolo anticrisi. La crisi di Aeffe ha portato a una pioggia di lettere di licenziamento soprattutto nello stabilimento a San Giovanni in Marignano. “Il Governo sta gestendo i tavoli anticrisi con la sinergia di due Ministeri: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del Lavoro, nello specifico quello di Aeffe – spiega la senatrice -. Ci sono stati più tavoli per trovare soluzioni nell’interesse di tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi Aeffe, ultime notizie. "Lo Stato pronto a investire 30 milioni di euro"

