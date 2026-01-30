Lazio-Genoa in campo nel deserto lo stadio Olimpico è vuoto

Questa sera l’Olimpico si presenta vuoto. La partita tra Lazio e Genoa si gioca davanti a uno stadio quasi deserto, con poche migliaia di tifosi biancocelesti presenti. La scarsa affluenza deriva anche dalla contestazione contro la gestione societaria, che si è intensificata in questi giorni di mercato.

(Adnkronos) – Lazio-Genoa in campo davanti allo stadio Olimpico deserto. Sugli spalti, per il match di oggi 30 gennaio, poche migliaia di tifosi biancocelesti: lascia il segno la contestazione contro la gestione societaria, montata ancor di più in questi giorni di calciomercato. Alla fine del riscaldamento i giocatori capitolini sono comunque andati a salutare i pochi tifosi presenti allo stadio. La Curva Nord, zoccolo duro del tifo laziale, ha organizzato il ritrovo a Ponte Milvio, con l'obiettivo di tifare da lontano. I supporters hanno acceso fumogeni e torce ed esposto anche uno striscione con scritto: "Sognare non è reato".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Lazio Genoa

La partita tra Lazio e Genoa si è giocata senza pubblico allo Stadio Olimpico, che si è presentato completamente vuoto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lazio Genoa

Argomenti discussi: Serie A: Lazio-Genoa in campo venerdì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Lazio-Genoa: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lazio-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Sarri e De Rossi.

Lazio-Genoa, il secondo tempo della gara dell'Olimpico (live)Lazio e Genoa torneranno in campo a breve per la disputa della ripresa sul risultato di 0 a 0. Partita equilibrata con una sola azione per parte. Prima Vitinha che in tuffo di testa manda ... genoanews1893.it

Lazio Genoa LIVE 0-0: c’è l’intervalloLazio Genoa: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! La Lazio e il Genoa si sfidano oggi a partire dalle or ... lazionews24.com

Serie A. dopo 45' Lazio-Genoa 0-0, l'anticipo del venerdì Domani Napoli-Fiorentina, domenica Inter-Cremonese, Udinese-Roma lunedì e Bologna-Milan in campo martedì. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio - facebook.com facebook