Lo sport aiuto a crescere | Genitori un passo indietro Date più tempo ai ragazzi

Un recente intervento invita i genitori a lasciar più spazio ai figli nello sport, sottolineando l’importanza di concedere loro autonomia e tempo per crescere. Si suggerisce di adottare un atteggiamento meno protettivo e di favorire esperienze che permettano ai giovani di sviluppare le proprie capacità. La proposta mira a promuovere un approccio più paziente e meno interventista nel rapporto tra adulti e ragazzi.

Chi semina. raccoglie, ma occorre avere la giusta dose di pazienza prima che i chicchi gettati possano germogliare e poi dare i frutti sperati. Questo il concetto principale espresso da Gabriele Pirola, psicologo dello sport oltre che responsabile del settore giovanile Geas Basket, nel corso dell’incontro "Generazioni a confronto – come gestire i rapporti nello sport con le nuove generazioni", patrocinato dal Panathlon Club di Sondrio che si è tenuto nella club house del Rugby. Molti tecnici, infatti, si trovano in difficoltà a gestire i loro ragazzi, anche perché la differenza è molto più ampia rispetto al passato: "Il mio coach avrà avuto 56 anni più di me – ha ricordato Pirola – oggi mio figlio è allenato da un signore che invece ne ha sicuramente più di 50". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

