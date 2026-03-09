Educazione affettiva a scuola Cecchettin | Chiedere il consenso ai genitori è un passo indietro

Il presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin, ha espresso la sua opinione sulla presenza dell’educazione affettiva nelle scuole, affermando che chiedere il consenso ai genitori rappresenta un passo indietro. La questione dei programmi scolastici dedicati all’educazione sessuo-affettiva è al centro del dibattito, con Cecchettin che sostiene la necessità di un inserimento stabile di queste tematiche nei curriculi scolastici.

Il presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin, torna a chiedere che l’educazione sessuo-affettiva entri stabilmente nei programmi scolastici. Intervenendo alla trasmissione Che tempo che fa sul Nove, l’8 marzo, ha criticato il decreto promosso dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che prevede il consenso delle famiglie per la partecipazione degli studenti a queste attività. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Noi come fondazione continueremo questo nostro percorso di portare l’educazione sessuo-affettiva come attività curriculare. Dal nostro punto di vista anche chiedere il consenso ai genitori è un passo indietro” Gino Cecchettin - facebook.com facebook

