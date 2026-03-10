Dragona spaccio nel parcheggio del fast food | due arresti

Nel pomeriggio di oggi, nel parcheggio di un fast food a Dragona, due persone sono state arrestate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. L'operazione ha interrotto una consegna di droga, che si stava svolgendo tra i clienti del ristorante e il veicolo coinvolto. L'area era molto frequentata al momento dell'intervento, che ha portato all'arresto dei due soggetti.

Ostia, 10 marzo 2026 – Un parcheggio affollato, il viavai dei clienti nei pressi di un fast food e una consegna di droga interrotta dal blitz dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. È l'epilogo dell'operazione condotta dai "Baschi Verdi" della Compagnia Pronto Impiego di Ostia, che ha portato all'arresto di due uomini – un italiano e un romeno – sorpresi con 31 dosi di stupefacenti. Il controllo è scattato a Dragona, nel quadrante litoraneo della Capitale. Durante il monitoraggio del territorio, le Fiamme Gialle hanno intercettato un'auto sospetta ferma nell'area di sosta del locale. La perquisizione del veicolo e dei due occupanti...