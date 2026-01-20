La serie “With Love” di Meghan Markle, molto pubblicizzata, non avrà una terza stagione su Netflix. A causa di ascolti inferiori alle aspettative, la produzione si trova al 383º posto tra le serie più viste della piattaforma, determinando così la decisione di non proseguire con ulteriori episodi.

La serie tv Netflix di Meghan Markle, “With Love”, ampiamente pubblicizzata, non tornerà per una terza stagione. Lo riferiscono alcune fonti a Page Six: “Non tornerà come serie. Si è parlato di speciali per le festività, ma non c’è ancora nulla in cantiere”. Un’altra fonte ha affermato: “ Si vedranno piatti e creazioni simili sui social di Meghan per il brand, ma più in piccolo “. Inoltre hanno spiegato che Meghan si concentrerà sullo sviluppo del suo marchio di lifestyle, As Ever. La Duchessa del Sussex ha debuttato con “With Love, Meghan” a marzo, offrendo consigli di stile di vita dall’interno di una villa in affitto da 5 milioni di sterline vicino alla sua casa di Montecito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La serie ‘With Love’ di Meghan Markle non tornerà su Netflix per un’altra stagione”: ascolti deludenti e al 383esimo posto tra tutte le produzioni della piattaforma

Leggi anche: «Insipido» e «noioso». Disponibile da ieri su Netflix, "With Love, Meghan - A Holiday Celebration" scatena le critiche e si rivela un nuovo disastro per la Markle. Proprio come le prime due serie

Leggi anche: Meghan markle with love serie netflix debutto con 0 percento rotten tomatoes

