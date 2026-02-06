Meghan Markle torna al centro delle attenzioni dopo il fallimento del suo show. La notizia che gira in queste ore riguarda il fatto che Netflix, dopo aver speso milioni, sta regalando marmellata ai magazzini pieni. La duchessa sembra aver perso un po’ di smalto, ma la sua presenza sui giornali non si ferma.

Di colpo Meghan Markle è tornata al centro del gossip internazionale. Ciò non vuol dire che fosse sparita dai radar, anzi, ma in questo caso non si parla di virgolettati di insider o esperti della Famiglia Reale. Al centro del dibattito sono finiti alcuni prodotti del suo brand lifestyle As ever. Secondo Page Six, starebbero di fatto invadendo gli uffici Netflix di Los Angeles. Si va dai barattoli di marmellata alle candele profumate, fino a delle bottiglie di vino. Un’immagine curiosa, quasi surreale, che alimenta interrogativi sul futuro del progetto imprenditoriale della Duchessa di Sussex. Cosa accade negli uffici Netflix. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, dopo il flop del suo show: “Magazzini stracolmi di marmellata e Netflix la regala”

Il Natale dei duchi del Sussex si presenta complesso, tra insuccessi televisivi e questioni di sicurezza.

Meghan Markle si è lanciata con un nuovo progetto su Netflix, ma il suo tentativo di reinventarsi come guru di cucina, stile e buone maniere non ha preso il volo.

