San Valentino all’Hard Rock Cafe Firenze con il live-show della Gaga Tribute Ball

Hard Rock Cafe Firenze ha scelto di festeggiare San Valentino con una serata diversa dal solito. Sabato 14 febbraio, il locale organizza una cena speciale accompagnata dal live della Gaga Tribute Ball, un gruppo che rende omaggio alla popstar. La serata promette momenti romantici e divertenti per chi cerca qualcosa di originale per trascorrere la festa degli innamorati.

Hard Rock Cafe Firenze celebra San Valentino con una serata pensata per vivere un’esperienza romantica e originale: sabato 14 febbraio il locale propone una cena speciale accompagnata dall’intrattenimento musicale della Gaga Tribute Ball, progetto nato dall’idea della cantante Francesca Di Cresce.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Hard Rock Cafe Firenze

Il 14 febbraio, l’Hard Rock Cafe di Roma in via Veneto si prepara a trasformarsi nel luogo perfetto per festeggiare San Valentino.

L’Hard Rock Cafe di Firenze ospita il 31 gennaio i Suzy Q, band toscana attiva dal 1997, con uno spettacolo dedicato alla musica dance dagli anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Hard Rock Cafe Firenze

Argomenti discussi: Lo stile di Pretty Woman resiste al tempo. San Valentino diventa una festa di puro glam; THE WARNING il nuovo singolo; Jazzy b2b Jowi x Hidden Hell in arrivo al Bolgia di Bergamo.

San Valentino da Hard Rock CafèIl 14 febbraio l'Hard Rock Cafe Roma in via Veneto si trasforma nel tempio dell'amore. Il Cafe celebra il Valentine’s Day dalle 11:30 del mattino fino a tarda notte. La serata, in particolare, sarà ... romatoday.it

San Valentino: le sagre che parlano di amoreIl romanticismo ha il sapore del cioccolato: le sagre e gli eventi di questo fine settimana sono dominati dal suo sapore, dolce e inebriante come il più tenero dei sentimenti. Chi desidera, dunque, ... tgcom24.mediaset.it

SABATO 14, San Valentino, alle ore 21,00, unico spettacolo del culto d'amore "GHOST - FANTASMA" di Jerry Zucker, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg - facebook.com facebook

Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com