LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | quattro all’attacco con due italiani

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con quattro ciclisti che sono partiti all’attacco e due italiani tra loro. La corsa è visibile in diretta streaming e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La giornata è iniziata alle 15, con numerosi appassionati in attesa di vedere come si svilupperanno gli eventi sulla strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 11.32 Al momento nessuna squadra ha preso l'iniziativa in gruppo. 11.30 185 chilometri al traguardo. 11.26 Gruppo che ha lasciato spazio ai fuggitivi, già oltre 3? di margine. 11.23 I quattro attaccanti: Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Joan Bou (Caja Rural Segurs RGA), Diego Pablo Sevilla (Team Polti Visit Malta) e Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali). 11.19 Vanno via in quattro e sembra essere la fuga giusta. 11.15 Tratto di discesa, poi tantissima pianura prima del gran finale. 11.13 Aveva provato ad allungare Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), il gruppo però non lascia andare la prima fuga di giornata.