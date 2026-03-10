LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo vicino ai quattro in fuga ritmo ancora blando

Oggi si corre la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 e la corsa è ancora aperta con il gruppo che si avvicina ai quattro fuggitivi. Il ritmo rimane tranquillo e nessuna azione significativa si è ancora verificata tra i grandi favoriti. La diretta di oggi sulla Parigi-Nizza è disponibile a partire dalle 15, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 13.54 80 chilometri alla conclusione. 13.50 Risale leggermente il vantaggio dei quattro in fuga. 13.46 Sempre Steven Kruijswijk (Visma) a guidare il gruppo. 13.43 Ganna si è virtualmente ripreso la maglia di leader. 13.40 Gruppo ora a 1'30". 13.37 Visma Lease a Bike ed Alpecin Deceuninck in testa al gruppo. 13.34 Difficile che i velocisti possano partecipare alla lotta per la vittoria. La rampa finale presenta pendenze proibitive. 13.31 Il vantaggio della fuga è ora sotto i 2?. 13.28 30 chilometri allo Sprint di Pomarance. 13.25 100 chilometri alla conclusione.