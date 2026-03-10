LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | finale scoppiettante con strappo in sterrato con punte al 15%!

Benvenuti alla diretta della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, una frazione di 206 chilometri che da Camaiore porta a San Gimignano. La corsa è partita questa mattina con numerosi ciclisti in gara e si sta sviluppando lungo un percorso ricco di salite e tratti sterrati, tra cui uno con pendenze fino al 15%. La giornata promette un finale movimentato e ricco di azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Camaiore – San Gimignano di 206 km. Il dislivello totale della corsa odierna è di 2300 metri. Il tracciato odierno si può sommariamente dividere in due parti. I primi 130 km saranno quasi tutti piatti, con solo la salita di Montemagno (non classificata come ascesa ufficiale) ad inizio tappa. Ai -75, invece, si inizierà a salire e dopo 7 km si attaccherà il primo GPM di giornata: Castelnuovo Val di Cecina (9.6 km al 3.3% medio). Dopo lo scollinamento ci sarà una ripida discesa, a precedere diversi km di saliscendi che portano verso l’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale scoppiettante con strappo in sterrato con punte al 15%! Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alan Hatherly al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno... Una selezione di notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!; Tirreno-Adriatico 2026: calendario, programma, orari, diretta tv, streaming. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 15.50 Termina ... oasport.it Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026 oggi in tv: orari, numeri di partenza, streamingSi aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con partenza ... oasport.it Pippo Ganna sa cosa vuole in questa stagione...e in questa Tirreno-Adriatico - facebook.com facebook Pippo Ganna sa cosa vuole in questa stagione...e in questa Tirreno-Adriatico #EurosportCICLISMO x.com