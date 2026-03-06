Parigi-Nizza 2026 | Vingegaard debutta sfida aperta con McNulty e Ayuso

A Parigi-Nizza 2026, il debutto di Vingegaard ha portato una novità nel panorama della corsa, creando una sfida aperta con McNulty e Ayuso. La stagione delle grandi competizioni nel ciclismo internazionale si apre con un intenso calendario di gare che coinvolge numerosi atleti di rilievo. La corsa si svolge tra tappe impegnative e contese serrate, attirando l’attenzione degli appassionati che seguono con interesse ogni sviluppo.

Un intenso periodo di competizioni si apre per gli appassionati di ciclismo, con due tra le più importanti corse a tappe che segnano l'inizio dell'anno. L'attenzione sarà concentrata sulla parigi-nizza 2026, evento iconico ormai alle porte, che rappresenta un banco di prova fondamentale per i migliori ciclisti del mondo e offre una panoramica evidente sulle dinamiche di questa disciplina. La parigi-nizza di quest'anno, alla sua ottantaquattresima edizione, si svolgerà dal 8 al 15 marzo. Partendo da Achères, il percorso si concluderà sulla Costa Azzurra, a Nizza, coprendo complessivamente 1229,9 chilometri. La gara si presenta come un'anteprima importante della stagione, offrendo opportunità di verifica per i principali protagonisti.