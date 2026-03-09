LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 marzo in DIRETTA | Chiara Mazzel oro Giacomo Bertagnolli argento

Benvenuti alla diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi si sono svolte le gare con Chiara Mazzel che ha conquistato l’oro e Giacomo Bertagnolli ha ottenuto l’argento. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire tutti i dettagli delle competizioni di questa giornata. La manifestazione prosegue con le discipline in programma, offrendo emozioni e risultati immediati.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Fuori Haraus. Resiste in prima posizione Johannes Aigner davanti a Giacomo Bertagnolli (+0.16) e Kalle Ericsson (+1.30) quando mancano 4 atleti al termine della gara Due minuti per Yifeng Sheng per interferenza a 1.31 dal termine del periodo GOOOOOOOOL!! Grande lavoro di Sandro Kalegaris che ruba il disco lo consegna a Stephan Kafmann, il quale lo restituisce al proprio numero 9 che serve Nikko Landeros il quale trova la rete del pareggio.