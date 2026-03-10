Oggi si svolge la giornata dedicata alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare in corso. Chiara Mazzel ha conquistato una medaglia d’argento, che viene comunicata in questa diretta. La copertura segue gli eventi principali in modo costante, offrendo ai lettori un resoconto immediato di quanto avviene sul campo.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Dominio assoluto la svedese Aarsjoe che si impone con un vantaggio di 7"03 sulla francese Richard, bronzo per la cinese Zhu a 10"54 Bene la francese Richard che va al comando con un vantaggio di 3"51. Ora la svedese Aarsjoe Perde tanto la statunitense O’Driscoll che chiude con un ritardo di 2"71 ed è sesta. Zhu sul podio. Ora... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: argento di Chiara Mazzel!

Articoli correlati

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: subito un argento con Chiara Mazzel!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel oro, Giacomo Bertagnolli argentoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Tutto quello che riguarda Paralimpiadi Milano Cortina

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Paralimpiadi 2026, già due ori per l’Italia: eguagliato Pechino | La classifica aggiornata; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Paralimpiadi Milano Cortina oggi, il programma: orari, italiani in gara e dove vederli in tv e streaming.

Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026/ Live: medaglia d’argento per Chiara Mazzel (oggi martedì 10 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi, martedì 10 marzo: finali e programma del giorno, ci sono ben dodici titoli in palio. ilsussidiario.net

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 5I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel ... tg24.sky.it

Venerdì abbiamo dato il via alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e non potremmo essere più fieri. I nostri e le nostre atlete ci hanno già portato grandissime emozioni, regalandoci un oro nello snowboard cross uomini con Emanuel Perathoner; nel Super-G i - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel è campionessa paralimpica di supergigante! Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo la nostra portacolori, conquista una splendida medaglia d'oro. Per Chiara si tratta della seconda medaglia a Milano-Corti x.com