LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 7 marzo in DIRETTA | subito un argento con Chiara Mazzel!

Oggi si svolge la prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con Chiara Mazzel che conquista subito un argento nelle competizioni di oggi. I partecipanti sono atleti provenienti da diversi paesi che gareggiano in varie discipline, tra cui sci alpino e snowboard. La manifestazione è iniziata questa mattina, e gli aggiornamenti sulla competizione vengono trasmessi in tempo reale attraverso il liveblog.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Salto di porta purtroppo per la statunitense O'Driscoll. Ancora USA in partenza con Crowley 76 centesimi di vantaggio per la francese Richard, vincitrice della gara di Coppa del Mondo a Cortina. Nuovo cambio della guardia, ma ora attenzione all'americana O'Driscoll 1:24.47 e nuova leader con la russa Vorochikhina che si candida ad una medaglia.